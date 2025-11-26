Problemi al motore, volo Cagliari-Milano torna indietro

CAGLIARI, 26 NOV - Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto di Cagliari. Il primo volo Aeroitalia del mattino diretto a Milano Linate è dovuto rientrare in pista, subito dopo il decollo, a causa di una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori, come spiegato dalla stessa compagnia aerea. "Il comandante, in piena osservanza delle procedure di sicurezza e in accordo con le autorità aeronautiche - precisa Aeroitalia - ha deciso di rientrare a Cagliari. Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo". I passeggeri sono stati riprogrammati su un volo successivo. "Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. Tutti i passeggeri sono stati tempestivamente assistiti dal personale, che resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza. Aeroitalia si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno costante a garantire i più alti standard di sicurezza e affidabilità".