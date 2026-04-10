Pro Palestina, in centinaia in piazza a Torino contro pena di morte e guerra

- TORINO, 10 APR - Presidio pro Palestina nel pomeriggio in piazza Castello a Torino, dove circa 400 persone si sono date appuntamento per manifestare contro la guerra e a sostegno del popolo palestinese. Un'iniziativa che vede tra gli organizzatori la rete 'Torino per Gaza' In piazza bandiere della Palestina, ma anche di Rifondazione comunista, del collettivo studentesco Cambiare Rotta, dei Collettivi Autorganizzato universitari e di Sinistra anti capitalista , oltre a striscioni e cartelli. 'Criminale è chi sostiene il genocidio. Contro le aggressioni di Usa e Israele', si legge in uno striscione, 'No alla pena di morte. Gloria alla Resistenza', in un altro. Alcuni manifestanti hanno messo in scena una performance: otto persone vestite da detenuti, con catene e cappi al collo, a rappresentare i prigionieri palestinesi condannati a morte. Con i volti sporchi di sangue. Due bandiere degli Stati Uniti sono state posizionate a terra. Nel corso dell'iniziativa è stato lanciato un appello contro "l'approvazione della pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo", tema al centro degli interventi. "Abbiamo convocato questo momento per ritrovarci in piazza e protestare contro uno stato di guerra che si fa sempre più totale", spiegano gli organizzatori di Torino per Gaza. Tra gli slogan più scanditi 'Free Palestine' e 'Libertà'.