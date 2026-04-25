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Pro-Pal bloccano il corteo del 25 aprile a Milano

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MILANO, 25 APR - Mentre la testa del corteo del 25 aprile a Milano è quasi arrivata in piazza Duomo, risulta bloccato dalle proteste dei pro-Palestina tutto il resto del corteo milanese che ha percorso pochi metri e poi si è fermato.  I militanti pro Palestina continuano a gridare "fuori dal corteo" e "vergogna" e bloccano il passaggio all'incrocio con via Senato e corso di porta Venezia.  Anche lo spezzone del corteo con la Brigata ebraica, oltre ai rappresentanti delle comunità iraniana e ucraina, è bloccato allo stesso incrocio, protetto da un cordone di forze sull'ordine mentre manifestanti intorno scandiscono 'fuori, fuori'. Per ragioni di ordine pubblico e per sbloccare l'impasse, le forze dell'ordine hanno chiesto loro di uscire dal corteo, cosa che al momento non pare intendano fare. La contestazione non sarebbe partita da gruppi di centri sociali organizzati.

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