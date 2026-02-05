Prisco, sicurezza dei cittadini priorità non negoziabile

PERUGIA, 05 FEB - "Con l'approvazione del nuovo Decreto Sicurezza, avvenuta oggi in Consiglio dei Ministri, il Governo riafferma con chiarezza che la sicurezza dei cittadini è una priorità non negoziabile e parte integrante di una strategia complessiva di tutela dell'ordine pubblico e della legalità": è quanto scrive sui social il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. "Garantire ordine, sicurezza e protezione delle comunità - dice Prisco - significa anche difendere chi ogni giorno è in prima linea: le Forze dell'ordine non possono essere lasciate sole e devono poter operare con strumenti adeguati e regole certe. Questo decreto rafforza l'autorità dello Stato e conferma una linea chiara dell'azione di Governo: chi rispetta la legge va tutelato, chi la viola va contrastato".