Priora Montefalco, il cuore scoppia di gratitudine per il Papa

PERUGIA, 20 NOV - "È stata una visita segnata dalla familiarità e dall'amicizia, una visita molto semplice, com'è sempre stato il nostro rapporto con padre Robert Prevost, che ci è stato tanto vicino nel cammino della nostra vita": cosi madre Maria Cristina Daguati, priora del monastero di Santa Chiara della Croce di Montefalco, racconta all'ANSA l'arrivo del Santo Padre "È stata una visita piena di gioia", ha spiegato la priora, sottolineando come il Papa abbia condiviso con la comunità un momento di vita monastica. "Ha pranzato con noi, ha detto la messa con noi e abbiamo avuto anche un momento per incontrarci: pensando a tutte le persone che attendono il Papa, ci sentiamo veramente con il cuore che scoppia di gratitudine per questo suo desiderio di fermarsi nel nostro monastero", ha aggiunto la priora. "La sua persona - ha sottolineato madre Maria Cristina - è piena di pace, di umiltà, di mitezza e di gioia".