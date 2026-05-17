Principio d'incendio fra i fuochi d'artificio per la festa Inter

MILANO, 18 MAG - Un principio d'incendio è scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a piazza Duomo a Milano dove è in corso la festa per lo scudetto dell'Inter. L'ipotesi è che proprio un petardo o fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco che tengono la situazione sotto controllo. Al momento sono circa 50mila le persone concentrate in piazza Duomo, molte di più quelle che hanno festeggiato la squadra nerazzurra lungo tutto il percorso dallo stadio al cuore della città. Un fiume umano di centinaia di migliaia di persone.