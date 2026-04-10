Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuati
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MILANO, 10 APR - Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l'evacuazione di una trentina di persone da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Milano. L'incendio è stato domato e in questi minuti si sta procedendo con la ventilazione dei locali invasi dal fumo.
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