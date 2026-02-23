Principio di incendio, disagi a circolazione treni su linea Arezzo-Firenze

FIRENZE, 23 FEB - Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa (Firenze) e Rignano (Firenze) per verifiche tecniche dove si è verificato il principio d'incendio di un locomotore di un convoglio passeggeri partito da Arezzo e diretto a Pistoia. Inizialmente la circolazione era stata sospesa, mentre dalla 9,40 è ripresa su uno dei due binari. Sul posto, nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull'Arno, intorno alle 7,25, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno e dalla sede centrale. I pompieri hanno effettuato la verifica del locomotore posto in fondo al convoglio, al loro arrivo l'incendio era terminato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per quanto riguarda la circolazione i treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi, spiega Fs in una nota. Ritardi posso essere registrati anche anche dai treni Intercity.