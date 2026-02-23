Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Principio di incendio, disagi a circolazione treni su linea Arezzo-Firenze

AA

FIRENZE, 23 FEB - Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa (Firenze) e Rignano (Firenze) per verifiche tecniche dove si è verificato il principio d'incendio di un locomotore di un convoglio passeggeri partito da Arezzo e diretto a Pistoia. Inizialmente la circolazione era stata sospesa, mentre dalla 9,40 è ripresa su uno dei due binari. Sul posto, nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull'Arno, intorno alle 7,25, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno e dalla sede centrale. I pompieri hanno effettuato la verifica del locomotore posto in fondo al convoglio, al loro arrivo l'incendio era terminato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per quanto riguarda la circolazione i treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi, spiega Fs in una nota. Ritardi posso essere registrati anche anche dai treni Intercity.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario