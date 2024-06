Principessa Anna in ospedale, 'infortunio domestico non grave'

LONDRA, 24 GIU - La principessa Anna, sorella 73enne di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II, è stata ricoverata in ospedale nelle ultime ore in seguito a un incidente domestico definito non grave. Lo ha reso noto Buckingham Palace precisando che la principessa ha riportato "contusioni lievi" nella sua residenza di Gatcombe Park, nel Gloucestershire inglese, ma è stata comunque trattenuta per ora "in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale". Il palazzo non specifica la natura dell'incidente, ma stando alla Bbc la sorella del sovrano - amazzone appassionata, con un passato a livello agonistico nell'equitazione - risulta essere stata colpita da uno dei suoi amati cavalli. L'accaduto rappresenta un'ulteriore tegola, seppur minore, per la Royal Family, già alle prese con le diagnosi di cancro recenti di re Carlo e della principessa di Galles, Kate, consorte dell'erede al trono William. Anna, membro senior di casa Windsor particolarmente attiva in incarichi di rappresentanza della monarchia, dovrebbe partire a fine settimana per una missione in Canada, Paese tuttora legato alla corona britannica: missione che a questo punto può in teoria subire un rinvio.