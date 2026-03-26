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Primo via libera dal Pe al rinvio dell'AI Act e divieto deepfake sessuali

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BRUXELLES, 26 MAR - Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale in merito alla proposta di semplificazione che modifica la legge sull'intelligenza artificiale, con 569 voti favorevoli, 45 contrari e 23 astensioni. Il testo sostiene il rinvio dell'entrata in vigore per i sistemi di IA ad alto rischio. Le nuove date proposte sono il 2 dicembre 2027 per i sistemi legati a biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro e giustizia, e il 2 agosto 2028 per i sistemi coperti da legislazione settoriale su sicurezza e sorveglianza. Gli eurodeputati concedono più tempo per le norme sul watermarking per etichettare audio, video e testi IA, fissando il termine al 2 novembre 2026, anziché il 2 febbraio 2027 come proposto dalla Commissione. Introdotto inoltre un nuovo divieto sui sistemi di "nudificazione" che creano immagini sessualmente esplicite senza consenso, a meno che non siano presenti misure di sicurezza efficaci. Per sostenere la crescita delle imprese, le misure per le Pmi vengono estese anche a chi supera tale status. Infine, si punta a ridurre gli oneri per i prodotti già regolamentati (come dispositivi medici o giocattoli), evitando sovrapposizioni normative tra l'AI Act e le leggi di settore. I deputati sono ora pronti a iniziare i negoziati con il Consiglio sulla forma finale della legislazione.

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