Primo sì alla riforma di Roma Capitale, il Pd si astiene

ROMA, 11 MAR - Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera con il mandato a relatori sul ddl di Roma Capitale. Il testo è stato approvato al termine delle votazioni sugli emendamenti e sul conferimento del mandato ai relatori. Il provvedimento mira a rafforzare lo status e le funzioni di Roma Capitale nell'ordinamento costituzionale. L'inizio dell'iter in Aula è previsto dopo il voto per il referendum sulla giustizia. Tra le opposizioni hanno votato contro M5s e Avs mentre il Pd si è astenuto.

Argomenti
ROMA

