'Primo round negoziati Gaza chiude in un clima positivo'

IL CAIRO, 07 OTT - Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo": lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo. I colloqui proseguiranno martedì, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì. Si prevede che Israele e Hamas avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per uno scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine.