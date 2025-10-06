'Primo round negoziati Gaza chiude in un clima positivo'
epa12435133 An empty Al Jalaa street as smoke rises following Israeli air strike during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 06 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EPA/MOHAMMED SABER
AA
IL CAIRO, 07 OTT - Il primo round di colloqui a Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo": lo ha riferito Al-Qahera News, media collegato all'intelligence del Cairo. I colloqui proseguiranno martedì, sempre tra Hamas e i mediatori, a Sharm El-Sheikh, dove una delegazione israeliana è arrivata lunedì. Si prevede che Israele e Hamas avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per uno scambio di prigionieri e un cessate il fuoco a lungo termine.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti