Primo ministro Australia, 'strage di Sydney ispirata dall'Isis'

ROMA, 16 DIC - Gli uomini armati responsabili della sparatoria di massa avvenuta domenica durante una celebrazione ebraica a Sydney erano motivati ;;dall'"ideologia dello Stato islamico", ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese, così come riportano i media internazionali. Albanese ha affermato che i sospettati sembrano essere stati radicalizzati da convinzioni legate al gruppo militante dello Stato islamico. "La perversione radicale dell'Islam è assolutamente un problema", ha affermato in una conferenza stampa, come si legge sul New York Times. Gli investigatori hanno affermato che la polizia ha trovato due bandiere artigianali dello Stato Islamico nell'auto con cui i due attentatori si sono recati sul luogo del massacro di domenica. La polizia ha anche recuperato ordigni esplosivi improvvisati all'interno dell'auto, hanno affermato le autorità.