Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Primo Lancio missili dall'Iran verso Israele dopo la nomina della Guida suprema

AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - L'Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, secondo quanto riportato dall'emittente statale Irib. "L'Iran lancia la prima ondata di missili sotto la guida dell'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei verso i territori occupati", ha dichiarato l'Irib sul suo canale Telegram pubblicando la foto di un proiettile con lo slogan "Al tuo comando, Sayyid Mojtaba", un riferimento religioso sciita. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario