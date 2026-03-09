Primo Lancio missili dall'Iran verso Israele dopo la nomina della Guida suprema
(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - L'Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, secondo quanto riportato dall'emittente statale Irib. "L'Iran lancia la prima ondata di missili sotto la guida dell'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei verso i territori occupati", ha dichiarato l'Irib sul suo canale Telegram pubblicando la foto di un proiettile con lo slogan "Al tuo comando, Sayyid Mojtaba", un riferimento religioso sciita. (ANSA-AFP).
