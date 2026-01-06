Giornale di Brescia
Primo anno di tassa sul traffico a New York, 27 milioni di auto in meno

NEW YORK, 06 GEN - Aria più pulita e 27 milioni di auto in meno in circolazione nella città di New York. E' il bilancio del primo anno di 'congestion pricing', la tassa per le vetture che entrano a Manhattan da Midtown, ossia dal versante orientale della 60/a strada. Il costo per le auto è di 9 dollari al giorno nelle ore di punta, mentre nelle ore notturne scende a 2,25 dollari. Per gli autobus e i camion varia dai 14,40 ai 21,60 dollari nelle ore di punta a seconda della grandezza. Secondo quanto riferiscono i media Usa citando Mta (l'ente dei trasporti della città), circa l'11% in meno di vetture sono entrare nel 'Central Business District' (Cbd) pari a circa 73 mila veicoli al giorno. Nella suddetta zona l'inquinamento è diminuito del 22% e c'è stato il 17% in meno di denunce per il rumore. La tassa ha fatto bene anche alla metropolitana con l'utenza che è aumentata del 7%. Esulta anche la governatrice dello stato di New York, Cathy Hochul. "I risultati sono straordinari - ha commentato - oltre ogni aspettativa". Contrario al programma invece Donald Trump, il presidente ha cercato più volte di affossarlo per per ora senza successo.

