Primi indagati nell'indagine sul 'Cubo nero' a Firenze

FIRENZE, 06 FEB - Primi indagati per l'inchiesta sul cosiddetto 'cubo nero', la struttura realizzata a seguito della ristrutturazione del Teatro Comunale di Firenze, al centro di polemiche per il suo impatto sullo skyline fiorentino. Falso e violazione della normativa a tutela del paesaggio i reati ipotizzati dalla procura: le indagini al momento coinvolgerebbero più figure intervenute nel rilascio delle autorizzazioni. La notizia dei primi indagati è stata anticipata oggi da La Nazione: il quotidiano ha scritto di avvisi di garanzia arrivati in questi giorni ad almeno due persone per falso. L'inchiesta è partita ad agosto scorso, con un fascicolo conoscitivo, senza indagati, per verificare se nella realizzazione del 'cubo nero', in area sotto tutela dell'Unesco, ci siano state eventuali violazioni alle norme edilizie e urbanistiche o anche altro. A fine settembre poi l'acquisizione di atti da parte di carabinieri e guardia di finanza, a cui sono stati delegati gli accertamenti, presso l'ufficio direzione urbanistica del Comune e nella sede della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.