Primi funerali a Sidney delle vittime di Bondi beach

ROMA, 17 DIC - Primi funerali a Sidney di alcune delle 15 vittime dell'attacco terroristico di Bondi beach. Grande emozione, in particolare, alle esequie del rabbino Eli Schlanger, a cui ha partecipato una folla numerosa, tra cui numerosi politici e autorità. Avvolta in un velluto nero, la bara è stata trasportata nella sinagoga. Schlanger, di 41 anni, padre di cinque figli, era l'organizzatore dell'evento "Chanukkah by the Sea" durante il quale è avvenuto l'attentato. "La nostra comunità ha sofferto, è il nostro 7 ottobre. In proporzione, ecco cos'è. Tante persone e tanti legami con questo posto, tanto dolore, tanta tragedia. E che dire delle persone che sono ancora in ospedale, in fase di recupero?" ha detto durante la cerimonia il rabbino Yehoram Ulman, suocero della vittima. Numerose preghiere sono state lette in ebraico e in inglese da diversi rabbini nel corso della cerimonia.