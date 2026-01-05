Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Primi fiocchi di neve a Trieste con bora e termometro in discesa

AA

TRIESTE, 05 GEN - I primi fiocchi di neve sono caduti questa mattina su Trieste dopo un calo delle temperature. La neve attecchisce al suolo sull'altopiano carsico mentre in centro città si scioglie appena tocca terra. La Bora soffia sulla costa e, secondo le previsioni dell'Osmer Arpa, l'Osservatorio meteorologico regionale, diventerà più intensa e forte domani. Le raffiche potranno toccare i 100 chilometri all'ora a Trieste, quando ci sarà ancora il rischio di precipitazioni nevose nell'arco della giornata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario