Primi fiocchi di neve a Trieste con bora e termometro in discesa

TRIESTE, 05 GEN - I primi fiocchi di neve sono caduti questa mattina su Trieste dopo un calo delle temperature. La neve attecchisce al suolo sull'altopiano carsico mentre in centro città si scioglie appena tocca terra. La Bora soffia sulla costa e, secondo le previsioni dell'Osmer Arpa, l'Osservatorio meteorologico regionale, diventerà più intensa e forte domani. Le raffiche potranno toccare i 100 chilometri all'ora a Trieste, quando ci sarà ancora il rischio di precipitazioni nevose nell'arco della giornata.