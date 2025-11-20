Primario di Urologia a Sassari indagato per peculato

SASSARI, 20 NOV - Il direttore della Struttura complessa di urologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, Massimo Madonia, è indagato dalla Procura di Sassari per il reato di peculato. I carabinieri del Nas hanno perquisito il suo ufficio e la sua abitazione, portando via - secondo quanto appreso - della copiosa documentazione. Insieme con lui sono indagati la moglie, Gabriella Tedde, anestesista sempre all'Aou sassarese, e il suo segretario, Francesco Piras. Secondo le indagini, coordinate dalla pm Lara Senatore, il dirigente medico avrebbe intascato soldi in nero di pazienti per le visite e gli interventi chirurgici da fare in reparto saltando le file. Le indagini vanno avanti da qualche mese, anche con intercettazioni telefoniche e ambientali, e sarebbero iniziate in seguito a numerose segnalazioni da parte dei pazienti.