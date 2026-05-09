Prima vittoria per il partito di estrema destra in Australia, conquistato un seggio

ALBURY, 09 MAG - Il partito di estrema destra One Nation ha ottenuto la sua prima vittoria elettorale nella Camera bassa australiana, conquistando con un ampio margine un seggio che era in mano ai partiti conservatori tradizionali dal 1949. Guidato da Pauline Hanson, che sostiene una drastica riduzione dell'immigrazione e si batte contro "l'islam radicale", One Nation ha vinto nel collegio elettorale di Farrer, una vasta regione agricola e mineraria nello stato sud-orientale del Nuovo Galles del Sud. Detenuto dal Partito Liberale d'Australia e dal Partito Nazionale Australiano sin dalla sua creazione quasi 80 anni fa, questo seggio è sfuggito al controllo di questi partiti a causa dell'aumento del costo della vita, della crisi abitativa e delle preoccupazioni su questioni divisive come l'immigrazione. Con quasi metà dei voti scrutinati nelle elezioni suppletive, il candidato di One Nation, David Farley, si è assicurato il 42% dei voti, ben al di sopra della candidata indipendente Michelle Milthorpe, che ha ammesso la sconfitta. "Siamo come uno scalpellino con scalpello e martello, che incide lettere nella democrazia australiana", ha detto Farley ai suoi sostenitori entusiasti. "Stiamo frantumando il soffitto di cristallo", ha aggiunto, promettendo di affrontare il costo della vita e di sfidare gli sforzi dell'Australia per ridurre le emissioni di carbonio. Questa è la prima vittoria del partito in un collegio elettorale della potente Camera dei Rappresentanti. In precedenza, One Nation aveva ottenuto un seggio solo in seguito a una defezione dall'Australian National Party.