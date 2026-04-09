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Prima petroliera non iraniana attraversa Hormuz dal cessate il fuoco

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PARIGI, 09 APR - La prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz giovedì, dopo l'annuncio del fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati di MarineTraffic. La Msg, una petroliera battente bandiera gaboniana, ha attraversato lo stretto oggi con a bordo circa 7.000 tonnellate di olio combustibile emiratino ed è diretta ad Aegis Pipavav, in India, secondo il servizio di monitoraggio marittimo. Solo altre due petroliere, entrambe battenti bandiera iraniana, e sei navi portarinfuse hanno attraversato lo stretto da ieri, secondo Kpler, proprietaria di MarineTraffic.

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