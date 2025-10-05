Prima alta marea della stagione a Venezia, attivato il Mose

L'acqua alta a Venezia ha raggiunto i 173 centimetri sul medio mare in Adriatico alle ore 9.40 di oggi, ma è stata fermata con successo dalle paratie del Mose, in funzione dalle ore 2.00 di oggi, sulle tre bocche di porto. In laguna sono stati registrati, alla Punta della Dogana della Salute, solo 62 centimetri di marea. Senza il Mose l'82% della città storica sarebbe stato allagato, Venezia, 22 novembre 2022. ANSA/Uff stampa Commissario Mose +NO SALES - EDITORIAL USE ONLY+ NPK