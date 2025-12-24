Prigionieri nordcoreani in Ucraina, 'vogliamo una nuova vita nel Sud'

(RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) (ANSA-AFP) - SEOUL, 24 DIC - Due prigionieri di guerra nordcoreani detenuti dall'Ucraina hanno espresso il desiderio di iniziare una "nuova vita" in Corea del Sud, secondo una lettera visionata dall'Afp mercoledì. "Grazie al sostegno del popolo sudcoreano, nuovi sogni e aspirazioni hanno iniziato a mettere radici", hanno scritto i due soldati in una lettera datata fine ottobre a un gruppo per i diritti umani con sede a Seul, che l'ha condivisa con l'Afp questa settimana. (ANSA-AFP).