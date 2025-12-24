Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Prigionieri nordcoreani in Ucraina, 'vogliamo una nuova vita nel Sud'

AA

(RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO) (ANSA-AFP) - SEOUL, 24 DIC - Due prigionieri di guerra nordcoreani detenuti dall'Ucraina hanno espresso il desiderio di iniziare una "nuova vita" in Corea del Sud, secondo una lettera visionata dall'Afp mercoledì. "Grazie al sostegno del popolo sudcoreano, nuovi sogni e aspirazioni hanno iniziato a mettere radici", hanno scritto i due soldati in una lettera datata fine ottobre a un gruppo per i diritti umani con sede a Seul, che l'ha condivisa con l'Afp questa settimana. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario