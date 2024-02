Presunti abusi sulla figlia piccola, arrestato il padre

TERMINI IMERESE, 27 FEB - I carabinieri hanno arrestato 40enne accusato di avere violentato nel Palermitano la figlia che non avrebbe ancora compiuto 10 anni. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza del gip di Termini Imerese. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione dei medici dell'ospedale dei Bambini di Palermo, dove la madre aveva portato la figlia per dei dolori al basso ventre, che hanno scoperto alcune lesioni sospette sulla bambina. Sono stati chiamati i Carabinieri segnalando un possibile caso di violenza sessuale. I genitori della bambina si stanno separando e alcune volte la bimba resta a casa del padre a dormire. La piccola è stata sentita anche da uno psicologo e il suo racconto sarebbe stato attendibile. La procura di Termini ha chiesto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del quarantenne concessa dal gip.