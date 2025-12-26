Giornale di Brescia
Preso l'aggressore della metro di Parigi, 'escluso il terrorismo'

ROMA, 26 DIC - È stato arrestato l'uomo che oggi pomeriggio ha ferito tre donne accoltellandole nella metro di Parigi, e gli investigatori per il momento escludono si tratti di terrorismo. L'aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile. L'uomo si era dato alla fuga subito dopo gli attacchi ed è stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita e le loro ferite sono superficiali. Una donna è stata colpita a una gamba ed un'altra alla schiena. Il sospettato, descritto come "magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi ", ha prima aggredito una donna con un coltello alla stazione République, per poi proseguire fino alle stazioni Arts et Métiers e Opéra. È poi fuggito lungo la linea 8, prima di essere arrestato poche ore dopo, rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del suo cellulare.

