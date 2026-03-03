Presidio 'No war' al consolato Usa a Milano, lite fra partecipanti e iraniani

MILANO, 03 MAR - Liti al presidio "No War" organizzato nel tardo pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano da Cgil, Anpi e Arci per chiedere il "ritorno alla diplomazia e al negoziato" dopo l'escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Momenti di tensione e scontri verbali tra i partecipanti e un gruppo di cittadini iraniani contrari all'iniziativa. "Non è un presidio a favore del regime", hanno ribadito dal palco gli organizzatori. Ma tra i contestatori si sono levate grida come "Viva l'America, loro ci aiutano" e "Se finisce l'aiuto americano uccidono i nostri giovani". Alcune voci dalla piazza hanno accusato i cittadini iraniani contrari all'iniziativa di essere "sionisti e fascisti". Il sit-in si sta svolgendo nello stesso luogo in cui ieri altri manifestanti avevano manifestato per ringraziare Donald Trump e Benjamin Netanyahu dell'intervento militare contro Teheran.