Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Presidio 'No war' al consolato Usa a Milano, lite fra partecipanti e iraniani

AA

MILANO, 03 MAR - Liti al presidio "No War" organizzato nel tardo pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano da Cgil, Anpi e Arci per chiedere il "ritorno alla diplomazia e al negoziato" dopo l'escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Momenti di tensione e scontri verbali tra i partecipanti e un gruppo di cittadini iraniani contrari all'iniziativa. "Non è un presidio a favore del regime", hanno ribadito dal palco gli organizzatori. Ma tra i contestatori si sono levate grida come "Viva l'America, loro ci aiutano" e "Se finisce l'aiuto americano uccidono i nostri giovani". Alcune voci dalla piazza hanno accusato i cittadini iraniani contrari all'iniziativa di essere "sionisti e fascisti". Il sit-in si sta svolgendo nello stesso luogo in cui ieri altri manifestanti avevano manifestato per ringraziare Donald Trump e Benjamin Netanyahu dell'intervento militare contro Teheran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario