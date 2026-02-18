Presidio Anpi a Orta Nova mentre Caio Mussolini presenta il suo libro sul fascismo

ORTA NOVA, 18 FEB - Alcune decine di persone - tra componenti dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani) di Foggia, rappresentanti della Flc Cgil, Sinistra Italiana e Unione degli studenti - partecipano al presidio in corso davanti al Comune di Orta Nova (Foggia) dove, nella sala consiliare, è in corso la presentazione del libro 'Mussolini e il fascismo' di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce, evento organizzato dalla sezione cittadina di Fratelli d'Italia. Proprio l'Anpi, questa mattina, in una nota aveva invitato all'ampia partecipazione di dissenso chiedendo, così come hanno fatto Cgil e Sinistra Italiana, al sindaco di revocare l'autorizzazione. Il primo cittadino, Domenico Di Vito, ha sottolineato che "sulla presentazione del libro c'era stata una regolare richiesta, autorizzata dagli uffici comunali". "Siamo qui per protestare contro questa decisione assurda del sindaco che ha concesso l'autorizzazione a presentare un libro che non è solo di revisionismo storico ma è un'iniziativa tesa a sdoganare l'esperienza totalitaria del fascismo. Credo sia un problema serio per la nostra democrazia ed è grave che un'amministrazione che ha giurato fedeltà alla Costituzione non si renda conto di quello che suscita questa iniziativa", afferma Michele Galante, presidente provinciale Anpi di Foggia.