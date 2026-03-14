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Presidio a Milano per la giornata di mobilitazione dei rider

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MILANO, 14 MAR - Un presidio è in corso, dalle 15, a Milano, nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione dei rider, proclamata a livello nazionale dalla Nidil-Cgil in oltre 30 piazze d'Italia. Al momento, complice la giornata piovosa, nella piazza antistante la stazione Centrale sono presenti alcune decine di persone, quasi tutti ciclofattorini. Secondo quanto annunciato dalla Cgil oggi i rider di Glovo e Deliveroo dovrebbero astenersi dalle consegne per larga parte della giornata. La manifestazione dovrebbe terminare alle 17.30.

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