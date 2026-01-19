Giornale di Brescia
Presidenziali in Portogallo, il socialista Seguro 31,1%, il sovranista Ventura 23,5%

LISBONA, 19 GEN - Completato lo scrutinio del 99% delle schede elettorali, si è concluso il primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Il vincitore è il socialista António José Seguro, con il 31,1%; al secondo posto arriva il leader dell'ultradestra sovranista, André Ventura, con il 23,5%. L'affluenza alle urne è stata del 52%, la più alta degli ultimi 15 anni in un'elezione presidenziale. Il ballottaggio sarà il prossimo 8 febbraio. Già verso la mezzanotte, a giochi fatti, i due candidati più votati hanno parlato dalle sedi dei propri comitati elettorali. "I portoghesi hanno dato a noi la leadership della destra nazionale", ha detto André Ventura nel suo discorso. "La lotta comincia fra mezz'ora e sarà una lotta dello spazio non socialista contro lo spazio socialista in Portogallo". António José Seguro, nel ringraziare tutto l'elettorato portoghese e i candidati che non sono passati al secondo turno, ha poi voluto salutare il Portogallo "plurale" e sottolineare la natura indipendente della sua candidatura: "Sono libero e senza lacci. Invito tutte le persone democratiche e umanitarie a unirsi a noi per sconfiggere tutti insieme coloro che seminano odio".

LISBONA

