Presidente Tribunale di Milano: 'Vittoria contro le delegittimazioni'

MILANO, 23 MAR - È un "momento molto commovente, perché ha vinto la Costituzione, hanno vinto quelle persone che sono andate a votare, l'affluenza è un grande segno di partecipazione democratica" e "in piccola parte è anche una vittoria della magistratura, che non meritava da parte della politica i continui attacchi e le continue delegittimazioni, perché noi certamente abbiamo i nostri limiti, facciamo i nostri errori, dobbiamo migliorare in moltissime cose, ma siamo un'istituzione dello Stato". Lo ha spiegato il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, presente con decine di magistrati nell'Aula magna per festeggiare la vittoria del No.