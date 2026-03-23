Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Presidente Tribunale di Milano: 'Vittoria contro le delegittimazioni'

AA

MILANO, 23 MAR - È un "momento molto commovente, perché ha vinto la Costituzione, hanno vinto quelle persone che sono andate a votare, l'affluenza è un grande segno di partecipazione democratica" e "in piccola parte è anche una vittoria della magistratura, che non meritava da parte della politica i continui attacchi e le continue delegittimazioni, perché noi certamente abbiamo i nostri limiti, facciamo i nostri errori, dobbiamo migliorare in moltissime cose, ma siamo un'istituzione dello Stato". Lo ha spiegato il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, presente con decine di magistrati nell'Aula magna per festeggiare la vittoria del No.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Presidente Tribunale di MilanoMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario