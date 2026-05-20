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Presidente Taiwan, forze straniere non possono decidere il nostro futuro

PECHINO, 20 MAG - Le "forze straniere" non possono decidere il futuro di Taiwan. Lo ha dichiarato il presidente taiwanese Lai Ching-te nel discorso del secondo anniversario della sua presidenza, come si legge nella trascrizione sul sito governativo di Taipei. "Il futuro di Taiwan non può essere deciso da forze straniere, né può essere ostaggio della paura, della divisione o di interessi a breve termine", ha dichiarato Lai.

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