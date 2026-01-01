Presidente Taiwan, difenderemo con fermezza la nostra sovranità

(ANSA-AFP) - TAIPEI, 01 GEN - Il presidente taiwanese Lai Ching-te nel suo discorso di Capodanno ha promesso di difendere la sovranità democratica dell'isola, dopo le esercitazioni militari condotte dalla Cina. Lai ha affermato che avrebbe "difeso con fermezza la sovranità nazionale", in un discorso televisivo dall'ufficio presidenziale. "La mia posizione è sempre stata chiara - ha detto ancora Lai - difendere con fermezza la sovranità nazionale, rafforzare la difesa nazionale e la resilienza dell'intera società, stabilire in modo completo ed efficace capacità di deterrenza e costruire solidi meccanismi di difesa democratica", ha dichiarato Lai in un discorso televisivo dall'ufficio presidenziale. Le dichiarazioni di Lai sono arrivate il giorno dopo che la Cina ha dichiarato di aver "completato con successo" le esercitazioni militari attorno a Taiwan. Questa settimana la Cina ha lanciato missili e schierato decine di aerei da combattimento, navi della marina e della guardia costiera per circondare l'isola principale di Taiwan. Le esercitazioni miravano a simulare un blocco di porti chiave e attacchi a obiettivi marittimi. Taipei ha definito le esercitazioni "altamente provocatorie e sconsiderate" e ha affermato che esse non sono riuscite a imporre un blocco all'isola. (ANSA-AFP).