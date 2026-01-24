Giornale di Brescia
Italia e Estero

Presidente svizzero, la politica non deve interferire con la giustizia

GINEVRA, 24 GEN - "Possiamo comprendere l'indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti". Così il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, in un video pubblicato sul sito del quotidiano Blick. "Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. La giustizia deve svolgere le sue indagini in modo trasparente e pagare eventuali errori. La stessa cosa vale sul piano politico", ha aggiunto Parmelin, che ieri ha incontrato a Crans-Montana i familiari delle vittime italiane del rogo.

GINEVRA

