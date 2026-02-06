Giornale di Brescia
Presidente Svizzera visita i feriti di Crans Montana al Niguarda

MILANO, 06 FEB - Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese di Niguarda dopo l'incendio avvenuto a Crans-Montana. A Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Parmelin ha voluto portare il suo saluto alle 8 persone presenti ancora nel reparto di terapia intensiva e nel Centro Ustioni del Niguarda.

