Presidente Panama, 'Canale da noi gestito in modo efficiente'

PANAMA CITY, 28 GEN - "Il Canale di Panama è gestito in modo efficiente da mani panamensi e la crisi migratoria nella giungla del Darien è stata stabilizzata": lo ha dichiarato il presidente di Panama, José Raúl Mulino, durante una riunione diplomatica dedicata alle minacce del presidente Usa Donald Trump, che rivendica il possesso del Canale, e alle presunte pressioni cinesi sul piccolo Paese centramericano evocate dall'inquilino della Casa Bianca. Mulino, in particolare, ha fatto il punto della situazione con i membri del Consiglio nazionale per le relazioni estere, con l'ambasciatore delle Nazioni Unite, Eloy Alfaro, la rappresentante panamense presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Ana Irene Delgado, e all'ambasciatore panamense a Washington, José Miguel Alemán. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema delle migrazioni.