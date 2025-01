Presidente Memoriale Shoah, Segre stanca anche per insulti

MILANO, 23 GEN - "Viviamo il Giorno della Memoria in un clima molto negativo, dopo l'uscita del film 'Liliana', per questo florilegio di attacchi sui social alla senatrice Segre che sono immeritati e infondati e fuori luogo". Lo ha spiegato al telefono con l'ANSA, il presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, parlando degli insulti antisemiti sulle pagine social dei cinema che proiettano il documentario sulla vita di Liliana Segre 'Liliana'. Segre ieri sera ha deciso di non partecipare all'inaugurazione della mostra di Marcello Maloberti: "Ci sentiamo regolarmente - dice Jarach - e spesso mi dice 'sono stanca' degli insulti".