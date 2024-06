Presidente Malawi, 'nessun superstite in incidente aereo'

Un aereo che trasportava il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima e altre nove persone è scomparso. Lo riporta la Bbc citando una nota dell'ufficio presidenziale. L'aereo della Malawi Defence Force "è scomparso dai radar" dopo aver lasciato la capitale della nazione, Lilongwe, sottolinea la nota, 10 giugno 2024. NPK X / Saulos Chilima +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++