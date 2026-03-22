Presidente Libano, 'raid d'Israele ai ponti sono preludio a invasione di terra'
BEIRUT, 22 MAR - Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi israeliani contro ponti e altre infrastrutture nel sud del Paese, definendoli un "preludio a un'invasione di terra". Aoun "ha condannato gli attacchi e la distruzione da parte di Israele di infrastrutture e strutture vitali nel Libano meridionale, in particolare il ponte di Qasmiyeh sul fiume Litani e altri ponti", si legge in una dichiarazione della presidenza. "Questi attacchi rappresentano una pericolosa escalation e una flagrante violazione della sovranità del Libano e sono considerati un preludio a un'invasione di terra", ha affermato Aoun, poche ore dopo che il ministro della Difesa israeliano aveva dichiarato che all'esercito era stato ordinato di distruggere altri ponti presumibilmente utilizzati da Hezbollah.
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