Presidente della Fondazione Museo della Shoah alla Giornata della Memoria in Canada

NEW YORK, 06 FEB - Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, si è recato in visita a Ottawa e Montreal su invito dell'Ambasciata d'Italia in Canada, per un articolato programma di iniziative e incontri con controparti canadesi. Venezia ha visitato il Museo dell'Olocausto di Montreal, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, in una visita che ha rappresentato un'importante opportunità per avviare il dialogo su future collaborazioni tra il Museo della Shoah di Roma e l'omologo montrealese. Venezia ha inoltre avuto incontri con figure di spicco di B'nai Brith Canada - la più antica organizzazione ebraica canadese impegnata nella promozione dei diritti umani nonché in iniziative solidali ed attività di ricerca e sensibilizzazione - tra cui Paola Samuel, direttrice per il Québec e il Canada atlantico, e con rappresentanti di realtà locali come il Museo della Montreal ebraica. Poi ha partecipato in qualità di ospite d'onore all'evento di commemorazione della Giornata della Memoria organizzato dall'Istituto italiano di Cultura e dal Consolato generale d'Italia a Montreal. Venezia ha partecipato anche all'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Ottawa in partnership con il Ches e B'nai Brith Canada per onorare la Giornata della Memoria presso l'auditorium dell'Ottawa Art Gallery. Nel suo intervento di apertura, Cattaneo ha sottolineato il profondo significato della ricorrenza alla luce della recrudescenza dell'antisemitismo su scala globale, che richiede ancor di più di promuovere presso le nuove generazioni una consapevole educazione alla Memoria. Ricordando come l'Italia sia stata uno dei primi Paesi a promulgare, nel 2000, la legge che istituisce la Giornata della Memoria, l'ambasciatore ha passato in rassegna le diverse iniziative organizzate dalla rete diplomatico-consolare in Canada per tale commemorazione, osservando come la memoria della Shoah ed il ricordo delle sue vittime non costituisca solo un obbligo morale, ma serva a difendere i valori fondanti delle nostre società democratiche.