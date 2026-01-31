Presidente Corte d'Appello Milano, 'rilevante aumento dei femminicidi'

MILANO, 31 GEN - Nel distretto giudiziario di Milano "i femminicidi" lo scorso anno "sono stati 13, in rilevante aumento rispetto" all'anno precedente. La "nota dolente" è stata uno dei passaggi dell'intervento del presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "La violenza sulle donne - ha spiegato Ondei - è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia". Nella relazione tra i temi toccati, come ogni anno, anche l'annoso problema della carenza di risorse materiali, anche per l'informatica e la digitalizzazione o "l'edilizia giudiziaria", e "umane", ossia di magistrati, con una "scopertura complessiva" di organici che arriva a punte del 40%. E arriva "addirittura al 67% in alcuni uffici del Giudice di Pace". In quello di Busto Arsizio (Varese) ci sono "rinvii di cause al 2032". Nel primo semestre 2025 nel distretto, ha detto ancora Ondei, "si è registrato un leggero peggioramento di tutti gli indici di performance" e "c'è da sperare che si tratti unicamente di una pausa fisiologica dovuta alla rilevante carenza di personale". Anche "il sovraffollamento" delle carceri del distretto milanese è passato dal "139,15% al 142,08%" e con il costante dramma dei suicidi. "Il carcere non può essere un luogo di mortificazione della dignità umana", ha aggiunto. Sempre nella relazione viene messo in evidenza il "continuo aumento della commissione di reati contro il patrimonio ad opera di minori non residenti nel territorio lombardo e dei reati predatori commessi in branco" da minorenni che fanno uso di droghe.