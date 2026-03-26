Presidente Consulta, su abuso ufficio politica chiamata a prendere atto Ue

ROMA, 26 MAR - "Se questa direttiva del Parlamento Europeo modifica il quadro normativo, è possibile che la Corte sarà chiamata nuovamente a fare il controllo che l'articolo 111, primo comma, della Costituzione prevede. Prima ancora, ovviamente, sarà la politica chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea". Lo ha affermato il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nel corso della conferenza stampa a margine della relazione annuale.