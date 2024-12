Presidente Consiglio Anci Marco Fioravanti ha incontrato Fitto

BRUXELLES, 12 DIC - Incontro a Bruxelles (Belgio) tra il presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, e il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. "Una prestigiosa opportunità per instaurare un importante legame tra l'Anci e l'Europa, con l'obiettivo di garantire che le istanze e le necessità dei Comuni del nostro Paese siano adeguatamente rappresentate a livello europeo", le parole di Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, al termine dell'incontro di oggi a Bruxelles. "D'accordo con il neo Presidente Anci Gaetano Manfredi, - aggiunge - abbiamo chiesto di far partecipare la stessa Anci alla programmazione dei fondi di coesione, trovando massima disponibilità da parte del vicepresidente Fitto" e la previsione di un incontro ufficiale ad hoc in Italia sull'argomento. Tra gli altri punti affrontati da Fioravanti e Fitto, i progetti di sviluppo locale e le principali sfide che attendono i Comuni: dalla sostenibilità ambientale alla rigenerazione urbana, passando per il rilancio economico-sociale, Pnrr, digitalizzazione e altro ancora. "L'Anci ha già avviato un sinergico dialogo con la premier Giorgia Meloni e il Governo, che stanno dimostrando grande attenzione e sensibilità verso i nostri territori, ora potrà contare anche sul supporto dell'Europa. - conclude Fioravanti - È rassicurante sapere che le esigenze delle nostre comunità riceveranno la giusta attenzione anche dalle istituzioni europee.