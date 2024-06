Presidente comunità ebraica, 'sindaco di Milano è già di parte'

MILANO, 03 GIU - "Questa manifestazione l'abbiamo voluta proprio qui davanti a Palazzo Marino per dire al sindaco di Milano Giuseppe Sala che è già di parte, perché ha già detto quello che pensa: vuole esporre la bandiera palestinese". Lo ha spiegato il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine del flash mob per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Sala nei giorni scorsi aveva aperto alla discussione in Consiglio comunale perché l'aula potesse votare la mozione e decidere se esporre o meno la bandiera palestinese sulla facciata del Comune, come già fatto a Bologna. "Allora io chiedo per quale motivo per mesi ha rifiutato di mettere solo lo striscione che avevano proposto, 'liberate gli ostaggi' - ha aggiunto -. Mi chiedo perché oggi non possa dire, 'noi mettiamo la bandiera palestinese e anche quella israeliana con sotto una scritta uniti per la pace'. Perché una posizione così netta?". "Noi siamo cittadini italiani, di religione ebraica e siamo milanesi, e la città di Milano è con noi per la pace, per superare questo momento e non per dividerci", ha concluso Meghnagi sottolineando che sarebbe "un sogno" vedere il sindaco Sala in piazza con loro.