Presidente Commissione, prove tangibili che escludono suicidio Rossi'

SIENA, 06 MAR - "Siamo qui perché finalmente, dopo tanti anni, grazie alle due perizie che sono state depositate abbiamo rinvenuto delle prove tangibili che escludono definitivamente il suicidio". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi prima della presentazione a Siena del rendiconto di metà mandato della commissione. "Ne abbiamo preso atto anche in commissione questa settimana, votando all'unanimità che si tratta di un omicidio, non più di un suicidio, e quindi di andare avanti per trovare i colpevoli e il movente" ha aggiunto Vinci.

Argomenti
SIENA

