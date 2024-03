Preside liceo ragazzo scomparso, ora ci aspetta una buona Pasqua

SONDRIO, 29 MAR - "Siamo tutti felicissimi e sollevati. Ora ci aspetta veramente una buona Pasqua e non chiedevamo altro. Ci stringiamo intorno a Edo e alla sua famiglia in questo momento di tanta serenità. I compagni e i professori non vedono l'ora di poterlo riabbracciare, ovviamente quando sarà possibile". Sono le prime parole di Elisa Gusmeroli, la dirigente scolastica del liceo scientifico Pier Luigi Nervi-Ferrari di Morbegno, in Valtellina, dopo la notizia del ritrovamento alla stazione Centrale di Milano di Edoardo Galli, lo studente 16enne che frequenta l'istituto e che era scomparso il 21 marzo scorso a Colico, nel Lecchese, dove abita. Quella mattina il ragazzo era uscito proprio per andare a scuola, dove però non era mai arrivato.