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Presente e saluti romani al raduno dei neofascisti europei a Roma

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ROMA, 14 MAR - Presente, saluti fascisti ed anche il gesto della pistola fatto con le mani nella Capitale al raduno dell'estrema destra europea: il terzo meeting dell'Alliance for Peace and Freedom (Apf), organizzato dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Durante il suo intervento sul palco all'Hotel Cristoforo Colombo, Misha Vacic, rappresentante del partito di destra serbo, ha fatto il saluto romano al grido di "presente", cui hanno alcuni partecipanti dalla platea allo stesso modo. Al meeting era stata annunciata nei giorni scorsi la presenza di esponenti dell'estrema destra europea tra cui, oltre a Vacic, Pedro Chaparro, Manuel Andrino, Cristian Dumitru, Claus Cremer, Zois Bechlis, Goran Davidović, Ivan Benedetti e Pierre‑Marie Bonneau. L'incontro, promosso con lo slogan "No War for Israel", ha riunito movimenti nazionalisti e neofascisti di vari paesi europei. "A Roma sarà delineato il risveglio dei popoli europei e la nascita del nuovo ordine cristiano", l'appello nella nota che annunciava l'evento.

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