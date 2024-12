Presentata formazione e poster 2025 delle Frecce Tricolori

TRIESTE, 18 DIC - La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha confermato per la 65/a stagione i ruoli di Pony 1 (Capo Formazione) per il Maggiore Pierluigi Raspa e di Pony 10 (Solista) per il Magg.Federico De Cecco. Pony 6, primo fanalino, sarà il Capitano Simone Fanfarillo: cambia quindi il leader della II sezione in volo, responsabile di separazioni, incroci e ricongiungimenti della formazione. E poi i gregari: il Cap. Emanuele Bernuzzi sarà Pony 2, il Cap.Giovanni Morello Pony 3, il Magg. Oscar Del Do' Pony 4, il Cap.Leonardo Leo Pony 5, il Cap.Luca Pozzani Pony 7 e il Cap. Alessandro Sommariva Pony 9. La novità più importante è l'ingresso del Cap. Luca Battistoni, proveniente dal 6/o Stormo di Ghedi (linea Tornado), che prenderà il posto di Pony 8, terzo gregario destro. La formazione è stata resa nota oggi alla tradizionale presentazione di formazione e poster della Pan per il 2025, nell'hangar delle Frecce a Rivolto (Udine). L'evento è stato presieduto dal Gen. Div. Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento dell'Aeronautica Militare; a presentare la formazione è stato il Ten.Col. Franco Paolo Marocco, Comandante del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico (Pony 0). Il poster 2025 delle Frecce Tricolori ritrae gli MB-339PAN in volo sulla Monument Valley (USA), foto scattata durante il North America Tour 2024. La prima copia del poster è stata simbolicamente consegnata al Gen. Squadra Aerea (in congedo) Giuseppe Bernardis, ex Comandante PAN e già Capo di Stato Maggiore dell' Aeronautica Militare. Un importante momento è stato dedicato alla beneficenza, con il supporto alle iniziative dell'associazione "Paese di Lilliput" e al progetto sostenuto dall'intera Aeronautica Militare "Un dono dal cielo per il Bambino Gesù".