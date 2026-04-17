Prendeva pensione della madre morta da 13 anni, 300mila euro congelati

NUORO, 17 APR - Ha continuato a percepire la pensione della madre morta da oltre 13 anni: una cittadina nuorese, residente fuori Sardegna, è indagata di truffa aggravata per un valore complessivo di circa 226.000 euro tra beni e disponibilità finanziarie. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dall'autorità giudiziaria che ha congelato il presunto profitto del reato, costituito dalle somme indebitamente percepite, sequestrando disponibilità finanziarie per circa 100.000 euro, nonché di un immobile situato nel centro di Nuoro del valore stimato di circa 200.000 euro. Secondo quanto emerso dall' indagine, sviluppata nei mesi scorsi attraverso approfondite verifiche documentali e bancarie, "l'indagata avrebbe posto in essere una serie di condotte fraudolente finalizzate a indurre in errore l'Inps, proseguendo nella percezione degli emolumenti pensionistici nonostante il decesso della congiunta - spiegano le Fiamme Gialle - Le indagini hanno evidenziato come la donna abbia sfruttato un errore del sistema informatico dell'Ufficio Anagrafe comunale che avrebbe dovuto registrare il decesso e trasmettere i relativi atti all'Inps consentendo così l'interruzione degli accrediti pensionistici. L'indagata, anziché segnalare l'anomalia alle amministrazioni competenti, avrebbe scientemente omesso tale comunicazione, continuando a beneficiare delle somme accreditate. A tale condotta omissiva si sarebbero aggiunti ulteriori comportamenti idonei a trarre in inganno la pubblica amministrazione, quali la mancata chiusura del conto corrente dedicato all'accredito dei ratei pensionistici e l'aggiornamento periodico dei profili anagrafici presso gli istituti di credito, facendo risultare la madre ancora in vita anche a distanza di anni dal decesso". Nel corso delle investigazioni è emerso, inoltre, che l'indagata avrebbe gestito due immobili -formalmente intestati alla madre defunta, "senza mai procedere alla dichiarazione di successione" - che sarebbero stati concessi in locazione. Dalle analisi delle movimentazioni del conto corrente intestato alla madre deceduta le Fiamme Gialle hanno scoperto "numerose operazioni, tra cui spese per l'acquisto di biglietti aerei e prenotazioni alberghiere effettuate a proprio nome".