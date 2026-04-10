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Premio giornalistico Sassoli, c'è il patrocinio del Parlamento europeo

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GALCIANA (PRATO), 10 APR - Il premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli ha ottenuto il patrocinio del Parlamento europeo, del quale lo stesso giornalista è stato presidente dal 2019 al 2022, anno della sua morte. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è riservato ai giornalisti under 40 che abbiano pubblicato notizie o servizi sul rapporto tra Europa e territori - temi al centro della vita professionale e politica di Sassoli - pubblicati dal primo agosto 2025 al 31 luglio 2026, data quest'ultima che segna il termine per candidarsi ed inviare articoli diffusi sulla stampa o sul web o servizi radio-televisivi trasmessi. A fianco di questa terza edizione del premio in ricordo di Sassoli, debutta quest'anno il premio Piero Ceccatelli, dedicato al giornalista scomparso nel novembre scorso e che è stato il presidente della giuria delle due prime edizioni. Le modalità e i termini di partecipazione sono le stesse, ma in questo caso gli autori devono essere under 35 e ad aver trattato temi relativi a personaggi, eventi e luoghi della Toscana: un omaggio alla terra di origine comune a Ceccatelli, pratese, e a Sassoli che, nato a Firenze, ha trascorso l'infanzia a Galciana, la località di Prato in cui viveva il ramo materno della sua famiglia e al quale è rimasto sempre legato e che ha continuato a frequentare spesso da adulto. Il patrocinio dell'Assemblea di Strasburgo si aggiunge agli altri, prestigiosi, che sostengono l'iniziativa: Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Regione Toscana, Provincia di Prato mentre sono attesi i patrocini delle altre Istituzioni che hanno sostenuto il Premio anche nelle precedenti edizioni, tra cui presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Cultura e Comune di Prato. L'ammontare dei premi in denaro sarà comunicato entro il mese di giugno ed i nomi dei vincitori, selezionati dalla giuria composta da giornalisti, saranno resi noti il 10 settembre.

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