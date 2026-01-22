Premio a ultrà daspati, si dimette il presidente provinciale del Coni di Chieti

CHIETI, 22 GEN - Massimiliano Milozzi, delegato provinciale del Coni di Chieti, finito nella bufera dopo la premiazione alla tifoseria locale - rappresentata durante la cerimonia anche da quattro ultrà sottoposti a Daspo - ha rassegnato le dimissioni al presidente regionale Antonello Passacantando. Come riferito dal Coni regionale, Milozzi ha inviato una mail al presidente in cui ha rimesso il suo mandato. Il presidente regionale ha poi comunicato la decisione al presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio, che martedì scorso aveva chiesto ufficialmente un passo indietro a Milozzi. "Serve attenzione anche a livello territoriale e condanno fortemente quello che è successo a Chieti", erano state le sue parole.